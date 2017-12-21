肯尼亚电信诈骗案宣判 台湾主嫌判15年

肯尼亚电信诈骗案台湾嫌犯张凯闵、林金德等33人，今天上午9时在北京第二中级人民法院一审宣判，其中有22人是台湾嫌犯，被判10年到15年不等，张、林两位主嫌各判15年徒刑。这是中国大陆方面2016年起从多国要求遣送台嫌至大陆的一连串跨境电信诈骗案中，第一个宣判的案例，具指标意义。

据台湾联合新闻网的消息，44名台湾人涉及的肯尼亚电信诈骗案今天（21日）在北京第二中院宣判，由于有三个案子所以分三个庭宣判，分別在上午9时、10时30分、下午2时30分进行宣判，有部分台媒受邀旁听。

2016年4月，大陆警方将肯尼亚侦破的电信诈骗案77名嫌犯，分批遣送至北京，其中包含40多名台湾民众，引发台湾方面抗议。同年5月，大陆检方批准逮捕其中76人，涉案台湾民众全部被捕。

据大陆媒体报道，北京市人民检察院第二分院指控，上述85人分別于2014年6至11月、2015年6月至2016年4月间，在印尼、肯尼亚境内参加诈骗犯罪组织，并进行电信诈骗，先后骗取185名大陆民众共计新台币1.3亿余元（约新币580万）款项。而被告对检方指控参与诈骗的事实和罪名均无异议。且在最后陈述中，各被告人均表示认罪、悔罪。

2016年以来，大陆警方已从肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、越南、印尼要求遣送200多名台籍电信诈骗嫌犯至大陆关押。西班牙2016年底逮捕269名电信诈欺嫌犯，其中200多名是台湾人。 西班牙国家公听法院上周公布裁定，同意将此案首批121名嫌犯引渡到大陆。

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