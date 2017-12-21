李嘉诚再度抛售香港资产 20亿港元卖掉香港一处购物中心

香港联交所披露的公告显示，李嘉诚麾下长江实业集团有限公司的附属公司置富产业信托，正以20亿港元（约3.4亿新币）出售香港一座购物中心。

据澎湃新闻网的消息，此次置富产业信托出售的资产是和富荟所有权益，和富荟为北角“和富中心”的购物中心及下层地库。买家为Farsight Investment。

公告显示，置富产业信托于2012年以6.5亿港元收购了这处物业，此次交易预计使其获利9.21亿港元。出售事项的所得款项用作一般企业用途及营运资金。

公告称，买方应付及将促成的应付代价为经调整资产价值，即收购价值20亿港元加上或减去最终成交帐目中目标公司于成交时的净流动资产或负债。该收购价值较评估价值的溢价约88.5%。

李嘉诚抛售香港物业的举动早已不令人感到意外，近年来，频频报出其出售内地和香港的物业的消息。据不完全统计，自2013年8月以来，李嘉诚卖掉的内地及香港资产总计已逾千亿港元。

而仅就近半年来，几乎每隔一到两个月，就会有一则李嘉诚出售香港资产的消息：

2017年7月底，李嘉诚以145亿港币出售和记电讯国际有限公司；

2017年9月，李嘉诚表示将出售两宗分别于1993年和1998年买入的位于“世界最贵街道”的地块，此次交易获利约19.3亿港元；

而近期抛售的交易额度最大的香港资产莫过于中环中心。2017年11月1日，李嘉诚名下长实集团将宣布以402亿港元转让中环中心。中环中心于1998年落成，位于香港繁华地区皇后大道，地理位置十分优越，同时也是香港著名的摩天大楼之一，高度达到346米，可以尽览海景，是维多利亚港两岸的地标建筑。

同时，李嘉诚家族则加大了欧洲的投资步伐。今年7月，长实系旗下多家公司曾“组团”以414亿港元价格收购欧洲能源管理供应公司——ista Luxemburg GmbH及其附属公司；11月3日，仅仅在长实集团宣布转让中环中心两天之后，李嘉诚家族旗下盈大地产又宣布接手英国伦敦的一个水再生项目。



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