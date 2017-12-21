中国国防部新闻发言人就美《国家安全战略报告》涉华涉军内容发表谈话

中国国防部新闻发言人任国强就美国近日发表的《国家安全战略报告》表示，作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美两国应该互相合作，这才是两国之间唯一正确的选择。

中国国防部网站的消息表示，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国始终不渝走和平发展道路。中国军队致力于同各国军队加强军事交流合作，在力所能及范围内承担更多国际责任和义务，提供更多公共安全产品。中国为维护世界和平、促进共同发展作出的重要贡献，国际社会有目共睹。任何国家、任何一个报告想歪曲事实、恶意诋毁都是徒劳的。

中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，维护国际公平正义，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益。反观个别国家，动辄将本国利益凌驾于他国和国际社会共同利益之上，脑子里满是“零和”博弈的陈旧思维，一会儿给这个国家贴标签，一会儿给那个国家下定义，处处凸显利己主义，国际社会对此自有公论。

中国坚定奉行防御性的国防政策和积极防御的军事战略，不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。中国军队的发展壮大是和平力量的发展壮大，有助于世界的和平稳定与繁荣。

作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美两国合则两利，斗则俱伤。合作是中美两国唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。中国希望美方摒弃冷战思维，客观理性看待中国军队的发展，与中方一道推动两军开展更多对话合作、实现更多良性互动，努力使两军关系成为中美关系的稳定因素，共同维护好世界和地区的和平、稳定与繁荣。

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