台新党等人遭搜索事件 段宜康：“高层不知道”

台湾新党发言人王炳忠等四名青年军前天遭搜索调查，引发喧然大波，除中国大陆国台办谴责外，台北市长柯文哲也说此案应该跟李明哲案区隔。对此，民进党立委段宜康说，“柯文哲的反应很奇怪”，其实这跟李明哲案是不相关的，不用做这样的影射，而且做这个程序搜索之前，“高层是不知道的”，他可以保证。

台湾联合新闻网的报道称，段宜康表示，国台办反应很正常，但柯文哲的反应很奇怪，其实这跟李明哲案是不相关的，不用做这样的影射，我们不会用这种手段去报复，这就是一个正常的办案。

另外，段宜康强调，“我可以保证在做这个程序搜索之前，高层是不知道的”，它不是一个由上而下的调查行动，本来就是一个本于职权的调查。

同时，段宜康也表示，台北地方法院检察署和调查局是照正常程序来办理，只是反应不及，让王炳忠直播太久。他建议以防以后搜索对方不开门，应该带着锁匠去，把这个列为标准作业程序，不然最后搞成王炳忠是被害者，其实他们没有要抓他，只是要搜索和他做说明，说明完就没事了。

段宜康说，最后检调单位让王炳忠等人无保请回，就代表台湾就是个法治国家，不是因为你是新党就证人转被告。段还说，很多人并没有经过过去的时代，就说现代变成绿色恐怖，国民党讲这种话他觉得格外讽刺，如果今天是证据不足、收押没有经过司法程序被这样说就算了，“但现在哪一件事情违法？明明合法没想到居然被这样操作”。

段宜康表示，这件事显示调查局和北检现场反应是不够，必须去做检讨，法条不足的地方看是否要修法，不然以后有同样的事情大家都照办，都可以把门关起来开直播。

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