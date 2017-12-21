杭州保姆纵火案被告人律师 当庭提异议非辩护策略

今日（12月21日）上午，中国杭州保姆纵火案开庭不到一个小时后，因被告人莫焕晶的律师党琳山提出管辖权异议，法院宣布中止审理。党琳山在休庭后表示，其对管辖权的异议一直存在，此前也已向最高法提出申诉，当庭提出异议并非辩护策略。

据新京报的消息，今年6月22日，杭州蓝色钱江小区一栋住宅内燃起熊熊大火。女主人和三个年幼的孩子在火海中丧生。杭州警方调查后认定，这是一起人为纵火的刑事案件。事发家庭的保姆莫焕晶因涉嫌放火罪，被杭州上城警方刑事拘留。6月28日，杭州市公安局以犯罪嫌疑人莫焕晶（女，34岁，广东东莞人）涉嫌放火罪、盗窃罪，向杭州市检察院提请批准逮捕。8月21日，杭州市检察院以放火罪、盗窃罪，对莫焕晶提起公诉。

据悉，该案原定11月21日前开庭审理，但因案情重大复杂，经浙江省最高院批准，被延长审限3个月。此前据杭州市中级法院官网消息，该案于12月21日上午9时在杭州市中院第二法庭开庭。

今日上午庭审中，因被告人律师当庭提出管辖权异议，法庭宣布中止本案审理。

莫焕晶的代理律师党琳山称，自己已离开杭州中院，即将前往上海。其表示，此前曾向最高人民法院提出管辖权异议，要求异地审判，目前正在等待最高法的答复。“如果最后最高法还决定在杭州审，那也没什么好说的。”关于今日当庭提出管辖权异议，导致案件中止审理，其表示，并非辩护策略，而是此前对管辖权的申诉一直没有得到回应，加之之前申请38名消防员作为证人出庭的诉求也被驳回，杭州中院本次属“违法开庭”。党琳山表示，目前其仍然担任莫焕晶的辩护律师，“等最高法的回复下来，怎么开庭都可以。”

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