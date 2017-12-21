遣陆诈欺犯遭重判 台法务部：向陆提司法互助都不回

针对首批被肯尼亚遣陆的台籍诈犯主嫌被判处重刑，台湾法务部国际及两岸法律司司长蔡秋明指出，大陆方面显然并未遵守2016年4、5月间在广东珠海举行两岸共打会议的协议，且无视台方提出的司法互助请求案，希望既然案件已经宣判，陆方能将证据分享给台湾。

据台湾联合新闻网的消息，这批台籍诈团遣陆案是在马英九执政时代末期所发生，法务部一度派人前往大陆交涉，并达成合作办案的共识，不过，政党再轮替之后，两岸关系出现变化，影响两岸共同打击犯罪的默契。

蔡秋明强调， 两岸对于共同打击电信诈欺相关犯罪，有相同的价值，“可以一起侦办犯罪、一起追诉犯罪、一起制裁犯罪”，并且联手将跨国诈欺集团一举瓦解，但由于大部的犯罪证据在大陆，所以在宣判后，盼望陆方能将证据提供给台湾司法单位参考，才能将犯罪集团一网打尽。

蔡秋明指出，虽然诈犯已被陆方判处重刑，不过，审理过程他们究竟是悔罪、认罪还是有其他状况，目前没看到判决书，并不适合发表评论。

蔡秋明说，根据去年“珠海协议”的内容，两岸双方一度达成共同侦办跨境诈欺犯罪的共识，由于诈欺集团仍有党羽在国内接受侦查或审判，台湾司法机关已多次向陆方请求司法互助，请陆方提供资料以利合作打击犯罪，“但大陆方面都没有回复我们的请求”。

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