北京共有产权养老社区入市：365套房，均价每平米4.5万

近日，北京市率先推出了首个共有产权养老社区。所谓共有产权，是指业主和养老企业共同拥有社区住房的产权。这样的共有产权养老社区跟普通的养老机构有什么不同？什么样的人可以入住这样的养老社区？共有产权解决了哪些问题呢？

据央视网的消息，这个养老社区位于北京东五环外的广渠快速路北侧。社区里配备了医疗卫生服务、文化休闲娱乐、老年餐厅等公共服务设施，住房的电梯、居室里的卫生间等等，都有很多方便老年人生活起居的人性化设计，每位入住的老人都有对应的生活管家提供服务。

这个养老社区共有365套房屋，多为一居室，只有少量的两居和三居室，建筑面积在79-95平米不等，均价为每平米4.5万元（人民币，下同）左右。购买人应具备下列条件之一：1、北京市户籍居民；2、持有北京市工作居住证；3、连续在京缴纳社保满五年；4、连续在京缴纳个人所得税满五年。

所谓共有产权，是指业主和养老企业共同拥有社区住房的产权，业主与养老企业分别占95%与5%产权，拥有50年不动产登记证。

政策要求业主方必须有一名60岁以上老人在此居住，确保养老性质不变。业主每月还需要交约3000元的养老服务费，从交房时起交。

业主可以转让或转租房屋，除了业主居住的房屋，这个社区还有40%的公共空间用于养老照料、医疗康复、文化娱乐、老年餐厅等服务功能，这部分由养老企业持有产权，不允许转让。

北京市民政局副局长李红兵称，这40%的拥有决定了机构所在方必须专注于服务，才能使自己所拥有的这样一个固定资产能够不断地增值。他也介绍，这种共有产权养老模式与传统养老院最大的区别在于，减轻企业前期建设投入过大、影响后续服务质量的问题。

李表示，“我们在老龄产业的促进当中，因为这是一个重资本的投入，尤其全口径投入的时候，那么很多的现金流等于被困在这样一个项目之中。通过共有产权的方式，能尽快地回流一部分资金，使它能够更加专注于专业的服务。”



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