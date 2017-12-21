乐视香港入禀高院 自行申请清盘

2015年进军香港的乐视，其公司“乐视有限公司”近来不断被多间公司追债，终于在今日自行入禀高院，自行申请清盘。

据香港明报的消息，资料显示，乐视早前已被多间公司入禀追债，当中包括经济日报曾入禀向乐视追讨广告费、骄阳电影有限公司向其追讨共约174万（港币，下同）牌照费、又有市场推广公司入禀追讨1460多万服务费、资讯科技服务供应商入禀区域法院追款约104万、甚至有三间印度公司于今年1月入禀高院向其追讨4700多万元广告服务费。

报道称，乐视网在内地受财务困扰多时，今年7月贾跃亭更宣布辞去乐视网董事长及所有职务。同时，贾跃亭还在微博恳请外界给予时间，承诺会把所有欠款还上。当时乐视香港发言人向传媒表示，业务暂时没有受影响，但如今还是受到牵连。

虽曾获融创中国主席孙宏斌出手救助，但资金问题仍未能解决。乐视网在内地已多次被债主入禀法院追债，但有讨债人可能嫌法律行动不足，亲身上门到位于北京的乐视大厦，在大楼外以播放设备，不停播放“乐视还钱，贾跃亭还钱”，亦有讨债人身穿“乐视还钱”标语的白色T恤，睡在乐视总部门外。

至今月初，内地媒体报道，据北京市第一中级人民法院消息，乐视网子公司乐视云的另一合作伙伴汇天网络科技，向当地法院申请对乐视网信息技术（北京）股份在银行的存款或者查封、扣押其相应价值的财产，限额为人民币1.128亿元。而乐视网第一大股东贾跃亭，更被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单中，主要因拖欠平安证券合计约4.79亿元人民币。



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