港立法会前主席曾钰成：政府应坦白承认 《基本法》没“一地两检”空间

香港高铁“一地两检”争议未止，港立法会前主席曾钰成于《am730》专栏明言，“基本法没有为实行‘一地两检’留下空间”，又认为政府官员的解释，不但不能回应反对者质疑，更“引起更大的疑虑”。

据香港明报的消息，曾钰成指出，政府一直坚持“一地两检”符合《基本法》，唯官员提出的解释，不能有效地回应反对者质疑，甚至引起更大疑虑。

他以“租地论”和“授权论”作例，称如果这些说法成立，“等于基本法并没有禁止内地人员来香港执法的效力”，令人质疑“今天可以在西九发生的，明天为什么不可以发生在旺角、金钟、维园？如果适用于西九，为什么不适用于香港任何別的地方？”

曾钰成直言，政府越是说内地人员来港执法安排“完全符合基本法”，越令人担心《基本法》给港人的一重保障被解除了，故政府不应试图从《基本法》条文找“一地两检”法理依据，“应该坦白地承认，在起草基本法的时候，没有人想到‘一地两检’今天会成为香港融入国家发展大局的需要；所以，基本法没有为实行‘一地两检’留下空间”。

曾钰成续说，《基本法》宗旨是保障国家对香港基本方针政策实施，而内地人员在严格限制下于香港指定地区内对指定对象执行内地法律，“没有《基本法》的条文为依据，但也没有违反一国两制的基本方针政策”，所以政府应承认这是“例外的、特殊的”安排。

另外，全国人大常委会即将审议“一地两检”的《合作安排》，港律政司长袁国强、运输及房屋局长陈帆和保安局长李家超，明日会在北京列席会议。

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