中国全国总工会制定员工福利新规 婚丧嫁娶可给予一定金额慰问金

今天，中国中华全国总工会（简称全国总工会）就员工福利发放做出新规：基层工会除了逢年过节可以向全体会员发放节日慰问品、职工生日可以发放生日蛋糕或蛋糕券外，还首次明确提出职工婚丧嫁娶等可以给予一定金额的慰问金，职工退休离岗可以发放一定金额的纪念品。

据人民日报的消息，全国总工会日前制定《基层工会经费收支管理办法》，就工会经费用于职工的各项开支做了全面、细致具体的规定。其中，工会经费可用于集体福利的支出主要在四个方面：

1. 基层工会逢年过节可以向全体会员发放节日慰问品。逢年过节的年节是指国家规定的法定节日（即：新年、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）和经自治区以上人民政府批准设立的少数民族节日。节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必需的生活用品等，基层工会可结合实际采取便捷灵活的发放方式。

2. 工会会员生日慰问可以发放生日蛋糕等实物慰问品，也可以发放指定蛋糕店的蛋糕券。

3. 工会会员结婚生育时，可以给予一定金额的慰问品。工会会员生病住院、工会会员或其直系亲属去世时，可以给予一定金额的慰问金。

4. 工会会员退休离岗，可以发放一定金额的纪念品。

《办法》也对基层工会经费不能用于哪些方面提出严格要求：

不准使用工会经费请客送礼。

不准违反工会经费使用规定，滥发奖金、津贴、补贴。

不准使用工会经费从事高消费性娱乐和健身活动。

不准单位行政利用工会账户，违规设立“小金库”。

不准将工会账户并入单位行政账户，使工会经费开支失去控制。

不准截留、挪用工会经费。

不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保。

不准用工会经费报销与工会活动无关的费用

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