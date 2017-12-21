台山核电站再有组件出问题 或未能承受高压致核泄露

中国台山核电站的安全隐患一直未解决，继反应堆压力容器顶盖及除氧器出问题，位于核岛内部的蒸汽发生器顶盖，亦被验出碳含量超标，与反应堆压力容器一样，有可能因未能承受高压而破裂，导致核泄露。另一方面，与台山核电站使用同一供应商、最早被发现反应堆压力容器顶盖有异常的法国核电站，已确定将会花七年时间重新制造并更换有问题顶盖。

据香港星岛日报的消息，法国核安全局文件发现，供应商法国阿海珐（AREVA）为产品检测时，发现有台山核电站的承压组件不合格，2号机组的蒸汽发生器顶盖碳含量达0.302%，超过反应堆承压组件建造标准RCC-M要求的0.22%。

文件显示，法国核安全局核承压设备部总监曾致信台山核电站的合营公司法国电力公司（Électricité de France, 简称EDF），要求EDF解释由神户制钢钢材制造的蒸汽发生器顶盖碳含量超标位置的情况。该文件提到，EDF提交的“大型锻件测试模型MOPPEC”报告中指出，一个用来制造台山2号机组蒸汽发生器顶盖的圆饼形钢材，其蒸汽喷出口位置碳含量超标，达到0.302%，导致机械韧性有偏差。

报道称，核承压设备部总监在信中表明，台山2号机组之外，其他运作中的核反应堆蒸汽发生器顶盖碳含量超标的风险相当高。文件没有交代碳含量过高问题源自钢材还是锻造过程导致。

有问题的蒸汽发生器顶盖由阿海珐委托日本制钢所制造，同款组件至少曾供应台山2号机组的两个蒸汽发生器。台山核电站2号机组共有四个蒸汽发生器，日本制钢所制造的两个顶盖，由上海电气核电设备有限公司组装，另外两个由东方电气（广州）重型机器有限公司组装的蒸汽发生器顶盖制造商则未有资料。

蒸汽发生器属钢制的核电站承压锻件，是核安全设备，功能是透过热交换将水转化成高压蒸汽，运作时要承受摄氏320度高温及155倍大气压力，属反应堆一级回路设备。

法国核安全局指，钢制顶盖及底盖碳含量超标会削弱锻件的机械韧性，在抵受极高温度及压力时容易脆裂。蒸汽发生器一旦破裂，会直接影响主回路冷却水供应，可导致反应堆芯过热熔化，泄露核辐射。

有媒体向中广核、东方电气股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有限公司、上海电气集团股份有限公司查询，不过目前未有回覆。有关法国弗拉芒维尔核电站重新订制反应堆压力容器顶盖作更换，台山会否跟随，中广核亦没有回应。

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