肯尼亚案宣判 台陆委会吁大陆提供家属探视

对于肯尼亚案今天在北京宣判，台湾行政院大陆委员会透过新闻稿表示，陆方应充分保障台籍被告的司法诉讼权益，另应依两岸司法互助协议，提供家属探视。

台湾联合新闻网报道，陆委会新闻稿也指出，台湾政府掌握本案幕后嫌犯情资，再次呼吁陆方，尽速与台湾治安机关展开合作，溯源追查，不要让幕后主嫌逍遥法外。

北京市第二中级人民法院21日共分三批开庭审理肯尼亚电信诈骗案，上午已审理两批。肯尼亚案共85名被告，70多人是中国大陆警方从肯尼亚押解，包括44名台湾民众。其中张凯闵、林金德两名台湾籍主嫌被重判有期徒刑15年。

台陆委会表示，每个具体个案的事实与证据都应被充分、完整的调查，在符合比例原则、践行正当法律程序、并经综合考量人权等各方面因素后进行裁判，相关结果才能让外界信服。

陆委会指出，中国大陆去年4月强行将涉案台湾民众自肯尼亚遣至陆方时，政府已向陆方表达严正抗议，双方后续也进行协商，达成肯尼亚案同意合作侦办、积极协助家属探视等共识，但陆方并未落实履行，政府感到遗憾。

陆委会重申，对于跨境电信诈骗犯罪案件的处理，政府一贯主张，应将相关台湾涉案人员带回台湾依法侦查、审判，并希望透过与各方的合作，以有效打击跨境电信诈骗犯罪。

陆委会强调，要有效打击犯罪，仍有赖各方治安机关的合作，呼吁陆方能够以人民福祉为念，双方应在过去既有的合作基础上，展开沟通与对话，针对合作打击诈骗犯罪事项，共同谋求解决之道，才能彻底瓦解诈骗集团，保障两岸人民权益与福祉。

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