2017海峡两岸流行音乐论坛在北京举行

日前，由九州文化传播中心主办，九洲音像出版公司、娱人制造国际文化传媒集团合作承办的2017海峡两岸流行音乐论坛在北京举行。此次活动汇聚了包括叶佳修、丁晓雯、李念和、小柯、李海鹰等两岸音乐界百余位从业人士，旨在借两岸开启交流30周年之际，共同回顾彼此深入交流融合的历程，探讨面临的机遇与挑战。建立互联网时代两岸音乐界更加规范化、体系化的行业标准，促进两岸文化交流的共同繁荣。

据中新网的消息，此次论坛的举行，从流行音乐的角度梳理出两岸同胞情感交流的清晰历程和以音乐抒怀彼此思念的深情厚谊，有效增进两岸同胞互相了解，引起情感共鸣。

论坛主打两岸流行音乐的“怀旧”与“经典”，超过半数的与会嘉宾是来自大陆和台湾的专业唱作人。论坛根据两岸音乐人的所需所想，设计了“两岸流行乐坛交往40年的回顾”“唱作人在两岸流行音乐发展史上的特殊身份和意义”“两岸音乐知识产权保护的现状和思考”“两岸流行音乐演出业的现状和展望”“互联网时代的华语流行音乐面对的机遇和挑战”“两岸流行乐坛合作与发展之愿景”等主题。两岸从业者展开了深入探讨，彼此分享了经验心得，共同商议未来行业发展的方向。

论坛的最后，两岸与会代表共同签署了《两岸音乐人2017北京宣言》，并由大陆著名词作者宋小明当场宣读。“宣言”表达了两岸音乐人对推动华语音乐事业及产业发展做出贡献的同行们的敬意；愿意依托论坛、群策群力，共同建立互联网时代两岸业界的新规范与新秩序，实现在新常态下两岸业者的深度交流与融合；以华语音乐为载体，携手向世界展示中华优秀传统文化的魅力。

免费试阅14天