2017年新疆农村公路投资逾416亿 投资额为历史之最

截至11月底，2017年新疆农村公路建设投资完成416.46亿元（人民币，下同），新建及改建农村公路28000公里，成为新疆交通建设史上农村公路投资额最大、建设里程最多的一年。

据中新网的消息，新疆许多农村分布在偏远山区，农村公路是高原山区、大漠深处的农牧民出行、物资流通主要通道。

新疆历年来重视农村公路建设，“十二五”期间，新疆连续5年超额完成农村公路“畅通富民”工程建设任务，共完成农村公路建设投资218.14亿元，新建及续改建里程38029公里。截至2016年底，新疆农村公路总里程为12.02万公里（不含新疆生产建设兵团），但仍有347个建制村未通油路、60个建制村未通公路。

新疆交通运输厅农村公路管理处处长时德明介绍，2017年，新疆农村公路暖心惠民工程持续推进实施，各地多方筹措资金、整合技术力量，加快农村公路建设，尽可能多的将水泥路修到村民、牧民、边民的家门口。

除了农村道路的畅通，新疆2017年还新增通客车建制村（连队）132个，通车率97.7%。截至2017年底，新疆农村公路总里程预计将达12.5万公里，乡镇通达率100%、通畅率99.5%，建制村通达率99.6%、通畅率98%，农村公路通畅水平明显提升。到2020年，新疆将实现“县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路”的目标。

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