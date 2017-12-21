中印边境谈判 印媒曝中国用卫星电话监控

在中印边境洞朗对峙之后，中国正在巴里加斯军事营地执行“间谍任务”。该村庄一直是印度军队和中国人民解放军之间经常发生对峙的场所。 在印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）与中国国务委员杨洁篪在新德里举行第20轮中印边境谈判之前，北京正在使用三部印度卫星电话搜集有关拉达克印度安全机构的信息。

台湾联合新闻网引述《今日印度》的报道称，消息人士指出，在11月15日下午，这些卫星电话被发现在巴里加斯西北35公里处活动。其中一部卫星电话与中国的三个号码通话时，另一部卫星电话联系了13989**05，该号码在中国也很活跃。拉达克的安全机构在消息公布后处于高度戒备状态。

报道称，消息人士进一步表示，尽管这三款手机在西藏曾有几次活跃，在中国藏南地区（印度称阿鲁纳恰尔邦）也曾在2015年、2016年，甚至在今年都使用过，但它们都没有在巴里加斯投入运营。

印度内政国务部长阿尔（Hansraj Ahir）说，邻国对印度进行间谍活动并不少见。“因此，国防部与安全和情报机构合作，挫败间谍企图。我们不会让这样的间谍任务得逞的。”在与中国的边境谈判上，阿尔说“国家安全级别的会谈是与邻国维持关系的例行公事。这种对话将继续下去。”

安全专家兼少将巴克希表示，中国在习近平领导下变得更加强大之后，一直在巩固自己的军事力量。巴克希将军也提到卫星电话的“间谍活动”事件。他说，“中国军队仍在洞朗，印度不应该自满。中国可能会侵入其他行业，甚至洞朗，向印度施压。”

巴克希将军建议，印度应在不被中方主导的情况下，在国家安全级别的会谈上大力表达其关切，“否则，中国将继续采取盛气凌人的态度。”

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