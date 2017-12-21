“中国白鹤之乡”破获系列生态案 案值超千万元

中国吉林省白城市镇赉县公安局表示，该局历经数月侦办，成功破获破坏盗取国土资源系列案件48起，抓获犯罪嫌疑人63人，涉案价值1000余万人民币（约204万新币）。

据中新网的消息，镇赉县地处吉林、黑龙江、内蒙古三省（区）结合部，世界濒危物种白鹤每年春秋迁徙过程中，90%以上的白鹤会在镇赉县莫莫格湿地停歇，镇赉县因此被誉为“中国白鹤之乡”。

2017年7月，镇赉县国土资源局工作人员相继报案，称莫莫格国家自然保护区、嫩江坝外行洪区内大屯镇英台村坝外3公里等多处区域约20万立方米黑土被盗挖。

镇赉县公安局立即成立“黑土偷盗系列案”专案组，全力开展侦查工作。同时，吉林省各级公安机关经文保部门与各级环保部门加强协作配合，收集破坏生态环境违法犯罪线索。

8月4日，专案组民警接到大屯镇英台村居民举报，称邻居毕某家中内堆放大量黑土。经土质检测，警方确认这些黑土的结构成分与被盗挖的黑土成分一致。

毕某落网后，为专案组破获黑土偷盗系列案件开了个好头，此后案件线索不断涌现。3个月里，该局出动警力800余次，共破获破坏盗取国土资源系列案件48起，抓获犯罪嫌疑人63人。

经查，毕某等人将盗挖的黑土一部分高价贩卖给周围村屯农民培育稻苗，另一部分则运往辽宁、内蒙古等地用作花土销售，逐渐形成了盗、运、销一体的非法产业链。

对于黑土遭到盗挖的后果，镇赉县环保局表示，被挖区域内土壤有机质含量、肥力均会不同程度下降，地表植被也会逐渐退化。如果不及时制止此类行为，嫩江流域极易发生旱涝灾害，严重破坏当地生态环境。

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