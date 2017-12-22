全球第一个5G标准完成并发布 中国5G话语权大幅提升

全球5G标准迎来一个重要的里程碑时刻——第一个5G标准完成并发布，而中国力量担纲重要角色。

据北京晨报报道，昨日，在国际电信标准组织3GPP RAN第78次全体会议上，5G NR首发版本正式冻结并发布。这将是全球第一个可商用部署的5G标准。这一标准比原计划提前六个月完成。

“5G要商用了。”北京邮电大学教授曾剑秋分析指出，这意味着5G结束学术讨论期进入市场化商用的新阶段。

3GPP是5G标准的主导方，据了解，在这个汇集了运营商、设备商、芯片商等行业巨头的全球顶级俱乐部里，有中国的三大运营商以及华为、中兴两大设备巨头。引人关注的是，中国移动作为唯一报告人和协议主编，领导完成了5G空口场景和需求研究项目，输出5G空口技术纲领性文件，后续所有技术研发和标准化均以此文件为准绳。

中国移动副总裁李正茂表示，第一个5G NR版本为全球统一的5G系统打下坚实的基础。“我们相信下一个重要的里程碑将是2018年6月完成独立组网的5G NR标准，提供5G端到端的能力，将为运营商探索企业和垂直市场发挥至关重要的作用。”

中国电信和中国联通也纷纷表示，随着第一版5G标准的完成，计划2018年在中国多个主要城市开展5G外场测试，并为即将到来的5G商用做好准备。按照三大运营商的日程表，2020年将实现5G商用部署。

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