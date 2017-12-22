法国污染奶粉再扩大 台湾已有6.8万罐卖到市面

法国奶制品大厂拉克塔利斯集团（Lactalis）上周传出旗下奶粉遭沙门氏菌污染，在全球进行大规模回收。昨再度宣布扩大召回，台湾卫福部食药署今宣布，经漏夜清查发现，此波疑似问题产品新增七项产品，总计有六项产品、共6.8万罐已卖到市面上，并要求业者于今晚凌晨12时完成下架并回收销毁，主管单位也将于明日启动后市场稽查。

台湾中时电子报的报道称，根据昨日拉克塔利斯公布回收的720批次清单，食药署比对资料发现，此次疑似的七项问题问题产品的进口商和前次一样，仍为佳格食品、友华生技、端强实业等三家业者，总计有11万1348罐产品，已出货、卖到市面上的则有6万8742罐。

食药署食品组简技郑维智说，此次疑似问题产品，包括友华生技的“金爱斯佳育婴配方食品、批号17C0012581”、“金爱斯佳育婴配方食品、批号17C0013028”、“爱斯康全家益健素、批号17C0012349”；端强实业的“新安琪儿安哺婴儿奶粉-酸化新配方、批号17C0012405”、“新安琪儿安哺婴儿奶粉-酸化新配方、批号17C0012406”、“新安琪儿SUPERCARE成长奶粉、17C0012392”；郑维智说，第七项疑似问题产品为佳格的“Procare优质小朋友奶粉乳铁蛋白配方、批号17C0012503”，但此款产品并未出货到市面上。

郑维智强调，已要求业者于今晚凌晨12时，完成所有疑似问题产品的下架，否则将依法开罚3万至300万台币之间，后续也需将产品销毁，未销毁者可开罚6万至2亿台币之间，食药署和各地方卫生单位也将于明日启动后市场稽查。

林口长庚临床毒物中心主任颜宗海说，根据世界卫生组织和多项国外研究，摄氏70度以上的温度，可以同时将沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等微生物杀死，家长可养成用70度以上热水冲牛奶的习惯；他提醒，沙门氏菌会造成人体严重的急性肠胃炎，当照顾者看到宝宝出现异常的腹泻问题时，便应提高警觉，适时就医检查。

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