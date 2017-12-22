袁国强证实已请辞 郑若骅预计将接任港律政司长

香港政府消息证实，律政司长袁国强已辞职，短期内将离职，其“最后任务”是今日上北京列席中国全国人大常委会会议，并在人大常委批准高铁“一地两检”安排后，向市民解说方案。其职位料将由资深律师郑若骅接任。同时，郑亦将成为香港首名具资深律师资格的女性律政司长，上任日期待定。

据香港明报的消息，袁国强自7月续任以来，一直盛传他不会做完5年任期，港律政司发言人昨不评论袁请辞消息。郑若骅是知名的仲裁专家，现亦为高等法院原讼庭特委法官，任期今月31日届满；司法机构昨表示，未有收到郑请辞特委法官的通知，但郑原定本月4日至29日审理案件，司法机构已应其要求，取消上述安排。郑若骅昨午面对传媒追访时，指自己“没说话可以讲”。

报道称，全国人大常委会今日起至下周三（27日）在北京开会，其间审议“一地两检”，袁国强将列席分组审议会议。“一地两检”现时尚未完成“三步走”程序，消息指出，袁国强曾向港特首林郑月娥表明，续任时已表明只会做大概半年处理“一地两检”议题，至于会否本月便离任，须视乎人大常委会就“一地两检”有否其他要求及安排，但袁会在人大常委会会议后，为“一地两检”方案再作解说。

根据规定，若特首原则上接纳问责官员请辞，便会向中央建议免除该官员的职务，中央同意后港府便会接纳请辞。

林郑月娥早前接受香港电台访问，被问及袁会否完成5年任期时，形容“无人可以一生一世”，自己尊重每位司局长的个人决定，又指希望为袁平反，形容他全心全力工作，希望社会对袁的工作有更公道评价。她形容袁是“亲切的人”、“非常好的合作伙伴”，尤其是推动政改期间，与对方并肩作战。

另外，袁国强自2012年7月上任至今已处理多项争议议题，包括推动政改、宣誓释法风波，和就社运人士案件提出刑期复核等。根据港大民意研究计划最新调查，袁国强本月最新评分为41.3分，是上任以来第二低分，其民望净值为负18个百分点，即反对率比支持率高。

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