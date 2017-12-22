英国《金融时报》：负债压力大 万达将回归地产业务

曾高调跨足影视娱乐产业的万达集团正回归核心业务，即商业和住宅综合项目开发。万达集团董事长王健林日前宣布，将与电子产品零售商苏宁合作，到2028年推出1000座万达广场。

据台湾联合新闻网转述英国《金融时报》的报道称，王健林表示将与苏宁开展“全面合作”，“我们会把苏宁做一个核心店，围绕着苏宁来做其他吃喝玩乐的配套”。他预计，1000座万达广场将覆盖中国90%以上的城市。

根据中国市场研究集团的统计，万达今年新开了18个万达广场，未能达到设定的30个目标。《金融时报》的报道指出，万达聚焦于核心房地产业务，这可能会减缓万达公司紧绷的资产负债表。

中国房地产咨询公司同策分析师张宏伟表示，“大连万达一直在执行轻资产战略，对于这些万达广场，万达只需将其品牌授权出去，而不需要大量前期投资。”

报道表示，万达当年就是以开发综合用途空间而声名鹊起的。这家房地产开发商最出名的开发案就是“万达广场”。这个综合购物、餐饮和娱乐场所与住宅及办公空间的万达广场，共有238个，分布在各地。

近年来，万达集团积极进行多元化发展，例如于2012年5月斥资26亿美元收购美国电影院线AMC娱乐（AMC Entertainment），并于2016年1月进一步斥资35亿美元收购好莱坞制片公司传奇娱乐（Legendary Entertainment）。

万达集团还大举建造自己名下的国内休闲资产，包括一个连锁主题公园，王健林曾说，万达的主题公园将超越迪士尼乐园。

不过，万达之后开始传出债务问题。大连万达商业地产今年7月将主题公园资产以65亿美元出售给融创（Sunac）。标准普尔（S&P）9月将大连万达商业地产的评级调降为垃圾级。万达商业地产海外有限公司12月将其在万达酒店发展65.04%的股权转让予王健林全资持有的新公司。

标普全球市场情报的数据显示，万达全资或部分拥有的境外集团仍有107亿美元的未偿还长期债务。

免费试阅14天