台新党王炳忠控告北检与调查局 妨害自由等罪

台湾新党干部王炳忠日前遭搜索约谈，但因认为检调的步骤违法，今天中午到台北地方法院检查署（简称北检）控告北检及调查局国安站叶丽卿及相关指挥、执行搜索的人员妨害自由、渎职等罪嫌，王的委任律师陈丽玲表示，由于北检正在侦办王炳忠的案子，所以同时向台湾高检署声请移转管辖。

台湾中时电子报的报道称，陈丽玲表示，检调在搜索完王炳忠父母住家后，扣押物品清单收据，居然没有让当事人签名，而且刑事诉讼法规范搜证是拿走电磁纪录，不是抱走电脑，检调当场抱走电子设备的行为不对，迄今3天王炳忠的手机、平板及笔电都未归还。

此外，搜索王炳忠等人住家的调查人员，竟拿出一张没有法官签名的搜索票，陈丽玲说，依刑事诉讼法的规定，搜索票必须法官签名，没有法官的签名，就己违反刑事诉讼法，因此他们也将声请将当天的搜索票交国外专业鉴定，看看是否事后加盖印章。

对于调查局的执行过程，陈丽玲表示，调查员对王炳忠用“锁喉”的方式押进车内，这根本是妨害自由的行为。

因此，王炳忠提告调查局及北检执行搜索约谈行动的相关人员涉嫌妨害自由、侵入住宅及渎职。王炳忠说，由于他只知道当时到他家的有调查局国安站副主任叶丽卿，其他的执行、指挥人员，请承办本件控告案的检察官查明。

由于指挥搜索约谈的系属机关就是北检，也就是违反国安法案正由北检侦办，因此王炳忠也同时到台湾高检署递状，声请移转管辖。

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