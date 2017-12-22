甘肃甘南启用驾照考试藏语语音系统 便利藏语学员

中国甘南州政府表示，该州近日为回应甘肃省、州两级人大代表、政协委员关于在驾照考试中增加藏语考试，适用藏语答题提案建议，机动车驾驶人理论考试藏语语音系统正式上线启用。这是甘肃省首次使用民族语言开展机动车驾驶人理论考试，方便广大藏语学员进行考试。

中新网的报道称，目前，甘南藏族自治州部分报考学员汉语水平不高，藏语水平也处于只能听懂不会书写的情况。该系统包涵目前机动车驾驶理论考试试题1700多道，采用藏语语音播报，藏汉双语显示的方式，极大的提高甘南州藏族学员报考机动车驾驶理论考试水平。

近年来，随着经济社会快速发展，藏区民众生活水平逐步提高，对学习机动车驾驶技术有迫切的需求和强烈的愿望，为解决藏民众这一实际需求，2016年6月开始甘肃省公安厅及甘南州制定具体方案，成立了专门工作小组，在广泛开展调查研究，搜集民众意见建议后经过逐级上报审批，多方协调，经甘南广播电视台藏语播音员耗时近6个月时间对机动车驾驶人考试藏语题库文本进行了安多藏语录音。

同时，公安部于2017年10月27日将机动车驾驶人考试藏语语音题库投放到全国公安交通管理综合应运平台驾驶人考试系统。目前，题库安装完毕，系统测试正常，具备运行条件。12月20日有50多名学员第一次使用该藏语语音系统参加了科目一考试。

甘南州公安局交警支队表示，该系统的启用不仅方便藏族学员考取申领机动车驾驶证，更有利于增强机动车驾驶人尊法守规意识、文明交通意识和交通安全意识，提高机动车驾驶人职业操守和驾驶技能，保障道路交通安全。

2015年12月，甘肃省甘南藏族自治州《藏语驾考宝典》IOS和Android版通过审定并开始启用，可提供藏语版最新科目一、科目四题库和科目二与科目三的路考注意事项，帮助辨析易混标志与交通手势，强化对驾驶员理论题库、场地考试、路考的理解，真实再现理论考试场景，助力藏民众熟悉驾驶技能、高效备考。



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