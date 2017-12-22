港海关扫荡九药妆店 检5200件冒牌化妆品

本周三及周四（20日至21日），香港海关一连两日打击售卖怀疑冒牌化妆品及护肤品。行动中，关员捣破一个供应及分销冒牌化妆品及护肤品集团，扫荡九间零售店，检获约5,200件怀疑冒牌货，估计市值约60万元（港元，下同），拘共捕12人，他们介乎25岁至43岁。

据香港01的消息，海关版权及商标调查（行动）课监督方永佳表示，海关接获线报及调查后，不时留意市面化妆品及护肤品，并接获韩国化妆品牌的负责人投诉，于是联同对方在市面销售热点进行调查。

日前探员锁定油麻地、旺角及佐敦九间商店，并突击放蛇，检获约500件不同牌子化妆品及护肤品，总值60万元。行动中拘捕10人，包括九男一女，当中八名店员及两名商店负责人。另外，探员锁定供应网络，于青衣一个货仓，检获约4,700件不同牌子化妆品及护肤品，主要是韩国品牌，并当场拘捕一名31岁男负责人。

方永佳表示，货仓以零售价的四成半至六成半，将产品出售予商店。至于，涉案商店的手法是以低于市价出售。

俗称“行街”的推销员，会将货品带到药妆店等商店兜售，相信涉案商店从此获货，但他们并没有网络关系。至于供货的货仓，亦有向其他商店供“假货”，货源则需进一步调查。

方续指，各个品牌的假货投诉，过去3年有轻微上升趋势。这次行动，针对的销售点为药妆店，他们会出售药物、化妆品及护肤品等。而海关暂未接获市民投诉，产品对皮肤有影响。

海关续指，他们关注物品的安全问题，稍后会将检获的货品，带到政府化验化所化验。由于用来历不明化妆品及护肤品，会有安全及健康的风险。由于未能即时分出真货及假货，海关呼吁市民一定要选择信誉良好、专门店购买，或者参考朋友意见选购。

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