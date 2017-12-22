台国民党智库民调 蔡英文的满意度偏低

台湾国民党智库今天上午召开“这个蔡政府给了全民难受的圣诞礼物－执政一年半施政表现民调”记者会，智库执行长孙立群指出，民众对于总统蔡英文执政1年半来的施政表现不满意比例高达6成5，满意比例只有2成8，不满行政院长赖清德表现的比例也有4成1，满意比例4成4，他评价蔡、赖两人“满意度堪忧”。

台湾自由时报的报道称，根据国民党智库民调显示，民众对蔡英文施政表现非常不满意与不满意都分別为32.8％，合计65.6％，非常满意与还算满意总共只有28.8％，相较今年3月5日的民调数字，不满意比例增加了22.1％，满意比例减少了7.9％。

在赖清德的施政表现部分，民众非常不满意、不太满意分別为15.7％、25.4％，合计41.1％，非常满意与还算满意共为44.1％，相较11月4日的民调数字，虽然赖清德满意度仅微幅掉了2.4％，但不满意度却大幅增加了18.7％。

民众对于蔡英文执政一年半来个人收入与经济状况，非常不满意与不太满意的人分別有28％、35.6％，还算满意、非常满意的分別为22.6％、3％。

在被问到蔡英文当选时要求民进党全体党公职人员要谦卑，但认为民进党执政一年半来更加谦卑的民众只有18.1％，认为更加傲慢的则多达48.6％﹔认为蔡英文执政以来台湾社会更加团结的民众只有15.3％，认为更加分裂的则有64.6％。

此外，认为蔡英文执政以来台湾外交与国际参与空间变得更好的民众只有17.3％，认为更坏的则有高达59.3％﹔认为两岸关系变得更好的只有9.9％，认为更坏的68.8％。

在被问到民进党掌握国会多数后，认为立法院表现更有议事效率的民众比例为24.9％，认为立法院倾向多数暴力的高达52.2％﹔认为台湾空气品质变得更好的只有6.6％，认为变得更坏的则高达70.5％﹔认为促转条例通过有促进社会和解、有利民主发展的人为26.6％，认为是政治斗争、不利民主发展的有43.2％。

这份民调是国民党智库委托“全国公信力民意调查公司”于本月18日至19日，针对设籍在台闽地区、年满20岁以上的合格选民进行电话抽访，访问成功样本数有1094个，抽样误差在百分之九十五的信心水准下，不超过正负2.96个百分点。



免费试阅14天