台新党主席郁慕明返台 评王炳忠案态度意外“软调”

台湾新党青年军王炳忠等四人19日被搜索、讯问。期间恰巧赴中国大陆的党主席郁慕明今天返台，但并未如外界预料开火砲轰民进党，仅褒扬新党团队面对“1219绿色恐怖事件”表现杰出，并强调此事可交公众公评。

台湾自由时报的消息称，王炳忠、林明正、侯汉廷、陈斯俊等四名新党青年党工19日一早突遭检调单位搜索、带回讯问，最后请回。期间，郁慕明正巧在前往中国大陆的途中，但郁未因此改变行程提早回台而被外界质疑未回台坐镇，甚至直指因此案不敢回台。

为辟此质疑，新党副主席李胜峰、四名当事人及多位党籍人士，在上午召开记者会反击北检后，随后前往台北地方检察署提告，下午则带大队前往松山机场接机，迎接党主席郁慕明返抵台，且当场召开记者会，说明事件始末。

郁慕明表示，对于“1219绿色恐怖事件”，他向不分海内外、党派，包含台湾前总统马英九、国民党主席吴敦义以及民进党关心此案的朋友表示敬意，并感谢新党同志、律师及义工在这段期间展现力量，青年同志更是表现杰出，让他引以为傲。

郁慕明表示，新党未来阶段要做好两岸台商、台生、“陆配”、“陆生”服务工作，复兴中华民族是他们不变的必然责任，民主法治更非轻易得来，因此“1219绿色恐怖事件”，就让公众评论，也希望政府说明有无违法。



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