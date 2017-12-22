杭州“智慧医疗”再迈一大步：刷二维码就能支付医保费用

近日，中国杭州市卫生计生委联合市人力社保局，共同推进杭州市13家市直管医疗机构全部升级，支持电子社保卡和基于智慧医疗诊间结算的医疗移动支付。

据新华社的消息，整个操作流程的顺序是；首先在支付宝内绑定电子社保卡（市民卡），成功后患者即可在支付宝上预约挂号。带着医保病历本，在医院大厅的自助机扫码付费取号后，即可进入候诊室候诊。就诊结束后，不需要走出诊室，患者对着桌上的扫码台轻轻一扫，就会完成医保部分结算。同时，自费部分将从绑定的智慧医疗账户中自动扣除。

报道称，今年6月，杭州率先在市红会医院和九州大药房试点电子社保卡。经过半年试运行，已绑卡用户超50万人次，交易笔数超3.5万笔。此次13家市直管医疗机构统一支持电子社保卡就诊，是杭州“智慧医疗”系统的统一批量升级。在原来插社保卡实现诊间结算的基础上，实现了脱卡扫码支付。

据介绍，杭州主城区市医保参保人群及10周岁以上儿童可开通支付宝实名账户的，均可绑定电子社保卡。通过扫描二维码、人脸识别等信息确认后，可同时绑定智慧医疗账户。

杭州市卫生计生委相关负责人表示，明年初，电子社保卡和智慧医疗移动支付应用将覆盖主城区的区级医院和全部社区卫生服务机构。此外，药店方面，除了之前试点的九州大药房，海王星辰、英特等连锁药房也已接入上线，更多药店也正在接入中。

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