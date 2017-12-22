机构评年度世界500强：谷歌苹果前二，中国37个品牌上榜

近日，业界权威机构评出最新“世界品牌500强”，谷歌和苹果分列前两名，美国续居品牌大国之首，中国有37个品牌上榜，日本部分品牌因爆出涉及质量丑闻而价值大跌。

据中新网的消息，由世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的2017年度（第十四届）“世界品牌500强”21日在纽约揭晓。因发布人工智能战略，去年的“亚军”谷歌重返“冠军”之位，苹果退居第二；因在新零售模式中稳步推进，亚马逊继续保持“季军”位置。前十名中，9个是美国品牌，一个是德国品牌。前三名之外，另外7个品牌为：微软、脸书、美国电话电报、可口可乐、梅赛德斯奔驰、通用电器和麦当劳。

中国入选的品牌中，表现亮眼的有国家电网、腾讯、海尔、华为、中国华信、青岛啤酒、五粮液、中国国航和中国太平。在新上榜品牌里，中国占三个，即：中国南方电网、中国中车和五粮液。

此次共有28个国家的品牌入榜。从品牌数量的国家分布看，美国占233席；法国和英国分别有40个和39个品牌，分列二三位。日本、中国、德国、瑞士和意大利是第二阵营，分别有38个、37个、26个、21个和14个品牌入选。

此次榜单覆盖56个行业。入选品牌最多的行业是汽车与零件，共有38个；食品与饮料行业以35个品牌居第二；虽然去年经历了重创，传媒行业入选品牌数量仍然排名第三，有33个。

此次“世界品牌500强”品牌的平均年龄为100.19岁，较去年的93.71岁有所上升。其中100岁及以上的“老字号”达216个，美国以94个占比达到四成。中国品牌中，茅台(418年)、青岛啤酒(114年)、五粮液(108年)和中国银行(105年)均超越百岁之龄。

因被爆出造假丑闻，三菱(Mitsubishi)品牌声誉受损，使其直接跌落104个座次；日产(Nissan)亦被爆出存在38年的质检丑闻，导致工厂停产、车辆召回、销量严重下滑，品牌价值下跌。

美国加州大学伯克利分校Haas商学院米格尔·博阿斯教授(Miguel Villas-Boas)指出，中国品牌的命名、定价和形象设计尚不够国际化。未来，随着移动网络和社交媒体的全球普及，中国品牌可以较容易接触到各国最终用户并较快缩小与世界品牌的差距。哈佛大学商学院约翰·戴腾(John Deighton)教授则注意到，中国品牌在欧美一线市场尚未站稳脚跟，但在非洲、南美、南亚等二线市场的品牌策略是成功的。

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