台第一套智慧公共自行车系统 明年初台南上路

经过长达一年的研发，台湾台南市政府交通局22日公开全台第一套智慧化公共自行车Smart T-Bike系统，预定明年初正式启用，初期建置500辆，经试营运完成后，将继续争取中央补助，全面扩大到全市所有公共自行车，可望大幅增加公共自行车的应用范围及使用便利性。

据台湾中时电子报的消息，台南市交通局长林炎成表示，Smart T-Bike的特色是在原本的公共自行车上，加装具有定位及通讯功能的车上机；透过手机与自行车租借系统的结合，可在使用者的个人资料夹中，记录自行车的租借及使用情况，除可查询每次骑乘的距离、租借时间、消耗的卡路里及减少的二氧化碳排放量等资讯，还备有内建定位系统，只要启动寻车功能，即可找到自行车的位置。

林炎成还说，Smart T-Bike定位系统更结合适地化的服务，导入在地化资源，让使用者可以便利地获取周边地区的观光资源及资讯；同时，市府精心设计的公共自行车10大经典路线也内建在程序中，使用者可挑选喜欢的路线前往体验，增加骑乘公共自行车的乐趣。

此外，Smart T-Bike还贴心搜集紫外线与空气品质资料，提供使用者掌握环境品质，并依紫外线强度指数，决定是否外出骑车。

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