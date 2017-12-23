陈水扁回应陈菊新书 赞“有情有义最佳战友”

高雄市长陈菊出新书《花妈心内话》谈从政心路历程，内容重提过去民进党党内斗争，包括有意参选下届高雄市长的立委陈其迈、管碧玲与前阁揆谢长廷、前交通部长叶菊兰都被波及，震撼民进党。

台湾联合报报道，台前总统陈水扁22透过Line群组回应，强调他最近三年在高雄，陈菊对他无微不至的照料，他心存感激；他也提醒，陈菊当初险胜一千多票赢得高雄市长，完全是众人与党内先进同心协力的拚搏结果，“初选竞争再激烈，都是民主常态，也都会过去。从今而后，尤应珍惜。”

陈水扁回应全文如下：

陈菊市长不仅是劳工的最佳保母，港都的最佳舵手，更是一位有情有义的最佳战友。三年来在高雄，阿扁对菊姐无微不至的照料，心存感激！

还记得2006年高雄市长一役，为了确保绿色执政，阿扁总统特别拜托谢长廷前市长参选台北市长。因为最好的辅选，不是在高雄当助选员，而是做台北市长候选人。目的是“围北救高”。

为了化解菊姐与陈哲男兄的不和传言，阿扁总统也特别请远赴英伦进修的前代理市长陈其迈回国担任菊姐的竞选干部。

连怀孕8个月的媳妇都被阿扁总统叫回台湾待产，致中并在爱河牵手的活动成为神秘贵宾，宣示不做美国人的爸爸。

阿扁总统在选战最后一个礼拜，出钱出力成功举办逾10万人的爱河牵手造势活动，而且连续5天南下高雄陪菊姐扫街，并拜15间大庙，帮忙炒热选情。

最后菊姐险胜1000多票，完全是众人与党内先进同心协力的拼搏结果。初选竞争再激烈，都是民主常态，也都会过去。从今而后，尤应珍惜！

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