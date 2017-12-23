研究生考试今开考 报名人数比去年增长37万

2018年中国全国硕士研究生招生考试将于今日正式开考，持续至25日。中国教育部的统计数据显示，今年报考人数238万，比去年增长37万。

中新网报道，近年来，全国硕士研究生招生考试的报名人数持续增长，根据教育部公布的数据，今年报考人数238万人，相较于去年增长了37万人。这其中，应届考生131万人，比去年增加18万人，往届考生107万人，比去年增加19万人。

报道称，湖北、辽宁、湖南、河北等地的考研人数均创下历史新高。以河北省为例，今年全省共有120580人报名，比去年增加17525人，增幅达17%，报名人数和增幅均创历史新高。

此外，内蒙古、广西、云南等地的报名增幅均超过20%，四川的增幅更是达到了45.87%。面对今年激增的报名人数，四川省已增加了6个高校考点和15个附属考点。

根据教育部9月1日发布的《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》，对在研究生招生考试中有违反考试管理规定和考场纪律，影响考试公平、公正行为的考生、考试工作人员及其他相关人员，一律按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。

此外，中国公安机关近期连续破获数起涉考诈骗案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人。

中国教育部提醒考生，不要听信一些辅导机构所谓“保过”、“内部关系”等虚假不实宣传，不要购买所谓“试题”、“答案”，谨防上当受骗。

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