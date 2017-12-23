大陆学者：蔡英文很可能将公然挑衅大陆

中国国际问题研究院研究员、中国海洋大学海峡两岸关系研究所所长郭震远表示，蔡英文有可能改变不公然挑衅大陆的现状，很有可能要公然挑衅大陆。例如拘提新党的四个年轻人，这种信号已经很清晰了，其实就是公开和大陆叫板。

台湾联合新闻网引述中评社报道称，郭震远认为，台湾马上要进入新的选举周期，先是明年的地方选举，然后是2020年的领导人选举，蔡英文在面临如此严峻的局势下，真正的政绩又乏善可陈，经济、社会治理全部失灵。

他判断，蔡英文为了确保民进党执政，包括地方，尤其是她的连任，必然要重新捡起民进党的老套路，就是公然大搞台独。

郭震远说，9月份发生的一个事情没有引起大陆足够的关注，就是台湾又在折腾重返联合国，还有人跑到纽约去闹，台外交部长李大维公开发表文章表示，台湾要实际参与到联合国中。

郭震远认为，蔡英文是个理念性台独分子，她的台独理念极其顽固，不仅不比李登辉、陈水扁差，甚至远远超过他们。因为蔡英文亲自参与并看到李登辉和陈水扁急独路线的失败，所以她做了调整，目的是为了更有效的推进台独。

他分析，蔡英文比李登辉、陈水扁更高明的地方，在于她有一种宣布台独成功不必在我的情怀，她把台独所需要的条件都弄好了，至于台独是不是由蔡某人来宣布，并不重要。

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