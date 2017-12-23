西班牙法院再度同意 第二批台嫌引渡大陆

西班牙法院在继12月15日同意将121名电信诈骗犯引渡到中国大陆后，23日再同意引渡第二批93人，总计将引渡电信诈骗犯214人，其中绝大部分是台湾人，在第一批被引渡人犯中有辩护律师以“台湾非中国一部分”抗辨，但西班牙公听法院以“独立不能是单方面形式”驳回。

据台湾中时电子报报道，西班牙和中国大陆警方联手；去年在当地共逮捕269名电信诈骗的嫌疑人，其中218人是台湾人，受害者则多数为中国大陆人。由于中国大陆与西班牙订有引渡协定，大陆据此提出引渡要求，2017年2月西班牙内阁会议同意将269名嫌疑人引渡至大陆，司法程序同时进行。

西班牙公听法院12月15日在同意引渡第一批121人前，曾有辩护律师提出“台湾并非中国一部分”，主张嫌疑人是台湾人，不应被送往中华人民共和国，他们可能在大陆遭受虐待，并受严厉处分至无期徒刑等说法抗辨。

但最后法官认为，涉案罪名是电信诈骗，与台湾的政治处境无关，中国大陆以法律规范保证不会采行无期徒刑，引渡请求中也说不会处以死刑，且以“独立不能是单方面形式”驳回了辩护律师不将人犯引渡的请求。全案目前司法程序进行至二审，涉嫌人和辩护律师在收到判决书后仍可上诉。

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