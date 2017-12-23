林郑称推动政改需计算 若失败再招撕裂料市民不支持

香港特首林郑月娥接受港台专访，被问及重启政改是否纳入明年施政议程，她表示，“要争取，也要计算做不做得到”，如果做不到，会令香港从平稳、经济好转的状态，再回到占领和撕裂的局面，相信大众都不赞成。她说，普选是值得争取的目标，要尽力创造有利条件。

香港明报网报道，林郑月娥解释说，最近非建制议员因修改议事规则而不开心、称要“百倍奉还”给建制派、特首和政府，“这肯定不是一个有利条件”。这是否意味着明年很难重启政改，林郑月娥则说，很难断言非建制派议员或其他政党会否回心转意、平心气静坐下来谈。

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