唐凤视讯参与联合国会议 大陆官员抗议

台湾行政院政务委员唐凤日前通过“数位机器人”，视讯参与出席联合国相关会议，发言后被中国大陆代表严正抗议，但会议主席表示，这无关政治，只是成功经验分享。

台湾联合报报道，第12届联合国网路治理论坛（Internet Governance Forum, IGF）18日至21日在瑞士日内瓦举办，唐凤透过远端视讯的方式在第四天的会议发言，发言后被中国大陆常驻联合国日内瓦办事处代表团的官员提出抗议。

该官员表示：“我非常关切刚才所发生之事。有几位来自台湾的人士自称他们是‘国家的政府官员’并称台湾是一个‘小国家’，这非常的不恰当。IGF是一个联合国的平台，只允许联合国承认的国家参加。作为一个联合国平台，它不是提倡‘一个中国’、‘一个台湾’或‘台湾独立’的地方。我不知道这些人是如何报名这场会议，因为根据联合国决议，这是不被允许发生的事情。我希望我所说的能够被载入纪录中。谢谢。”

主席伊巴拉则回应：“非常谢谢你。我们当然认可你的介入。我先说明，我们这里并非讨论政治，而是政策。我们并没有要传递其他讯息。这个会议纯粹是成功故事的经验分享，无须做更多联想。但我们会考虑你的意见。”

该官员则进一步表示：“适才发言的台湾人士，某些自称他们是一个国家政府的官员，某些称台湾是一个小国家。这是非常大的问题！联合国的会议永远不该成为提倡台湾独立的平台。谢谢”

主席伊巴拉对此表示：“让我声明一下，我们没有在做那样的事情。”

台湾行政院发言人徐国勇对此回应说，台湾是一个主权独立的国家，当然有权利参与国际组织举办的各式活动，希望藉由参与国际活动，让全世界知道台湾是自由民主及保障人权的国家；唐凤利用视讯参与联合国相关论坛，并在会议中发言，行政院乐观其成。

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