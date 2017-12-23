自称“铁路退休职工” 两大妈拒买高铁票骂哭乘务员

两名大妈自称是铁路退休职工，21日在南宁开往武汉的G432次高铁上，拒绝补票，辱骂女乘务员引发众怒。武汉铁路局宣传部工作人员22日称，这两名女子后在工作人员调解下补票。

据北京时间报道，有网友爆料称，两名大妈自称是铁路退休职工，上车未买票，也拒绝补票，并将女乘务员骂哭，从而引发众怒。现场视频显示，一名大妈指着在座位上抱怨的旅客说：“哪个再讲一句?” 结果被旅客们怒怼。

22日，武汉铁路局宣传部工作人员表示，当时两名退休职工拒绝补票，后在工作人员的劝解下，补上了车票，此事已经解决。

免费试阅14天