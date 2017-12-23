中国常驻联合国代表：朝鲜半岛核问题必须和平解决

中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛22日在安理会通过对朝鲜新制裁决议后发言，强调朝鲜半岛核问题必须和平解决，必须综合施策。

新华社报道，吴海涛说，新通过的决议表明了国际社会反对朝鲜发展核和弹道导弹能力，维护国际核不扩散体系的一致立场。中方敦促朝鲜正视国际社会的要求，遵守和执行安理会决议，不再进行核导试验。同时，决议强调要通过和平、政治和外交方式解决半岛核问题，规定有关措施无意对经济活动与合作、粮食援助与人道主义援助活动产生不利影响。中方希望各方全面完整执行安理会决议。

他说，当前朝鲜半岛局势不断呈现紧张态势。一方面，朝鲜不顾国际社会普遍反对，继续进行核试验和导弹试射。另一方面，半岛有关方不断扩大军演规模，强化武力应对。半岛局势紧张升级，甚至出现失控风险，不符合任何一方的利益。

他说，各方应立即停止一切不利于半岛无核化与和平稳定的言行，尽快缓和半岛形势;应遵循安理会涉朝决议的规定和精神，推动半岛核问题的妥善解决;应承担自己应有的责任，切实履行自己应尽的义务;应坚持和平解决的大方向，尽快恢复对话谈判。在安理会之外采取的单边制裁举措破坏安理会团结，损害别国正当权益，应予摒弃。

他说，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。任由半岛形势陷入恶性循环，路只能越走越窄。只有各方相向而行，对话协商，才是和平解决半岛核问题的根本之道。有关各方都应负起历史责任，尽快重启对话谈判，早日妥善解决半岛核问题。中方愿与国际社会共同努力，推动半岛形势重回和平解决的正确轨道，为实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。

联合国安理会22日一致通过涉朝鲜的第2397号决议，决定对朝鲜实施更严厉的制裁措施。决议包括要求将朝鲜每年成品油进口数量从200万桶削减至50万桶，原油进口数量不能超过每年400万桶上限，以及朝鲜海外务工人员在限定期限内被遣返等内容。

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