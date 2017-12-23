重庆领队被大象踩死 目击者：没人扯大象尾巴

重庆籍领队何永杰在泰国勇救游客，最终被大象踩死的事件再有新进展。有涉事旅行团团员忆述事发经过指，事件与游客擅自拉扯象尾无关，是当时象园内一只大象突然发狂冲向该旅行团的其中一名团员，何永杰当时上前救出该团员后却走避不及，遭大象攻击致死，该说法还附有多名游客的签名。

据华龙网报道，自称为涉事旅行团团员的田茂西的一份手写说明指，事发本月21日下午约5时，他与7至8位游客及领队何永杰当时正在象园的停车场内聊天，当时附近骑有两名游客（非本团游客）的大象却突然“发狂”，冲向其旅行团一名叫赖天丽的团员并发起攻击。

领队何永杰见状上前把赖天丽拖至安全地方后，大象却转而攻击何永杰，并以鼻子将其摔到附近的车上，何永杰起身逃离未果，大象便追上他进行踩踏，导致何永杰遇难。田茂西在信中还特意指出，发生事故时驯象师仍在象背上。同时此份书面材料后还附有多名游客的签名。

其后媒体成功联络上田茂西以及其他目击事发经过的团员，他们均证实上述说法。据其中一名团员林玲忆述，何永杰当时“明知道危险，但是他为了救赖嬢嬢，我们在跑向车的时候他却跑去大象下面。”随后何永杰遭甩在地上后本想逃跑，但却又被大象卷起，并摔进旁边的沟中，最后发狂的大象在他身上踩了几脚，看其没有动弹才罢休，当地警方最终于半个多小时后才抵达现场，当时何永杰已不治身亡。

对于有游客拉扯象尾的指控，他们表示：“看到网上有人在说是中国游客拉扯大象尾巴，这让我们很气愤，根本不是这样”。据悉，涉事旅行团的团员大多是50岁及以上的中老年游客，整团共有26人，原定于本月24日返回重庆。

而泰国警方则表示，尚未有足够证据证实大象是因为被游客拉扯尾巴而发怒，具体事故原因仍在调查中。目前，涉事象园的骑象活动已经暂停，园内并正加建围栏以确保游客可以远离大象所使用的道路，涉事大象已“退休”。

重庆市旅游局事后立即启动旅游应急预案，协调有关单位开展善后处理。包括何永杰妻子、父母在内的8名家属在旅行社1名负责人、2名职员陪同下，昨日下午已抵达芭提雅并与当地警方进行了交涉，何妻悲痛表示：“我想尽快见到我老公”。

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