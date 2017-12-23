两岸和平统一？ 吴敦义搬出“礼运大同篇”

国民党主席吴敦义今日（23日）出席“中华两岸民族艺术文化交流协会”举办的“新台湾之子岁末迎新大联谊”致词时，遭人呛声未提和平统一，事后他主动向媒体说明，所谓“和平统一”就跟“三民主义统一中国”一样，只要两岸和平稳定，未来如果两岸都能实现“礼运大同篇”的理想，可能性就会无限宽广，所以不必现在就谈。

吴敦义还说，如果可以很自然，（统一）几十年后有可能也说不定，让它水到渠成，但两岸不要有打仗、冲突，这是他的期待，但他也强调，“现在谈和平统一，时机还不成熟。”

据台湾《自由时报》报道，吴敦义在台上致词时，面对台下男子呛声，“你不提和平统一，我们不支持你，我告诉你要和平统一”，第一时间的反应是，“什么时候和平统一，你不要提这个事，那是自然的。”

此外，在被问到何时举行“国共论坛”，吴敦义表示，由于对岸在催促，他本来想派国民党秘书长曾永权到对岸磋商，但未获总统府核准，因此已改派大陆事务部主任周继祥前往，要与大陆方面商量时间、地点以及未来要谈的内容。

对于媒体询问如果参加“国共论坛”，是否会举行“吴习会”？吴敦义只回应，“我现在不能评论”，并强调目前还不能讲，未来的论坛一定要先经双方磋商时间、地点以及讨论议题，双方如何会见、人数多少，一定要先商量，但他评估人数应该不会很少，恐怕都会有上百人。

吴敦义强调，希望能藉此打破目前两岸僵局，尤其现在海基会与海协会无法沟通，国民党要扩大大陆台商服务中心功能，一定要先与对岸谈，他并推断明年三四月中国大陆两会结束，适当时机可能就在4月，也因此大陆已经在催促协商。

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