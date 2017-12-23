两岸“四战” 台教授：今年充满肃杀恐惧

台大政治系教授左正东23日在“2017年国际暨两岸情势的回顾与展望”座谈会上表示，今年是解严以及两岸开放探亲30周年，应该是以人民为主，人道为中心的一年，我们看到今年是两岸充满肃杀的一年，两岸往来充满恐惧的一年，两岸也在今年开启了“司法战”、“外交战”、“航行战”、“经济战”。

据台湾中时电子报报道，左正东指出，今年3月周泓旭案爆发，过了10天之后李明哲也在大陆被逮捕，这两个案件引起的“司法战”，影响层面扩及到每一个人身上。现在大家做会议记录，被不同的人解读会有不同意义，在做学术研究、新闻阅读，是不是在搜集资料？在交朋友的时候是不是在发展组织？这样的恐惧已经影响到两岸交往很平凡的层面。

左正东说，紧接着在“司法战”之后，5月台湾无法出席WHA，6月被巴拿马断交，这两件“外交战”的重大挫败意义深远。尤其是台湾与巴拿马上百年邦交关系就此中断，是非常严重难以平復的伤痕。

左正东表示，第三战是“航行战”，解放军军机尝试穿越第一岛链，今年7月以后渐趋频繁，至于辽宁号则又是另外一次巡航。总统蔡英文一直在不同场合提到19大后有可能趋于和缓，但之后还是有4次军机绕境巡航。

至于“经济战”，左正东强调，主要就是陆客不来。2015年来台陆客有330万，但过去两年间以每年以60、70万的数字在减少。自由行来台2015年有132万，今年到11月底只有96万。从SARS之后台湾每一年观光人数都正成长，今年将会是首次负成长。

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