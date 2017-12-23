中国审计署：审计结果及整改纳入干部奖惩 处理处分8123人次

中国审计署政策研究室负责人23日表示，至今年10月底，整改问题金额达到4800多亿元(人民币，下同)，能够按金额计量的问题整改率达到了95%，且相关整改工作仍在持续深化。将审计结果及整改情况纳入干部奖惩考核等内容，共处理处分8123人次。

据中新社报道，审计署审计长胡泽君23日受国务院委托向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

“这是全国人大常委会第三次听取和审议审计查出问题的整改情况”，审计署政策研究室负责人对报告进行解读说，近年来审计查出问题的整改力度越来越大，整改长效机制不断健全完善，整改效果逐年向好。

据统计，至今年10月底，整改问题金额达到4872.5亿元，能够按金额计量的问题整改率达到了95%，且相关整改工作仍在持续深化。在整改具体问题的同时，相关部门和单位还认真查找管理漏洞和薄弱环节，加强制度建设和规范管理，制定完善各项制度2476项。

关于审计发现问题整改长效机制建立情况，该负责人表示，报告从5个部分、17个方面进行了分类反映。审计署按照国务院部署，研究起草了关于建立健全审计发现问题整改长效机制的若干意见，目前已征求了27个部门的意见建议，下一步将按要求做好后续工作。

该负责人同时表示，审计工作报告反映的问题有些确实尚未完全整改，这些问题的原因比较复杂，涉及改革中长期目标和部门间沟通协调，有些属于历史遗留问题，外部条件还不成熟。

审计署表示，对尚未整改到位的问题，相关地方、部门和单位作出了安排和承诺，审计机关将进一步加强跟踪督促。进一步强化对审计成果的整合挖掘，加强与纪检、司法、主管部门等协作配合，促进加大追责问责力度。

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