台湾官员首度出席欧盟海洋国际会议

欧盟日前在马尔他举办第4届“我们的海洋”国际会议，台湾首度有官员出席；与会上百个国家共做出400多项有关海洋保护承诺，包含台湾将加强管理远洋渔业等两项承诺。

据台湾联合新闻网报道，欧盟主办第4届“我们的海洋（Our Ocean）”国际会议， 10月在马尔他举行。

知情人士表示，今年会议邀请台湾行政院农业委员会发起成立的中华民国对外渔业合作发展协会（OFDC）参加，今年是首度有台湾官员出席“我们的海洋”会议。

据“我们的海洋”网站资讯，今年与会代表做出400多项具体承诺，如海洋污染防制、海洋安全、永续蓝色经济与永续渔业等；将挹注72亿欧元经费，及新增海洋保护区250万平方公里。

400多项承诺中，也包含代表台湾出席的OFDC做出的两项承诺，一是支持最新渔业法令实施以加强管理台湾远洋渔业，共同打击非法渔业活动，并宣布支持为期5年，预算总计6476万欧元的强化管理实施计划，内容包含电子监控与回报、港口国措施公约（Port State Measures Agreement）实施等。

第二项承诺是OFDC将支持为期4年、预算总计1420万欧元的研究计划，包含研究人造珊瑚礁作为适切海洋栖地，清理澎湖群岛四周废弃渔业设施与海洋废弃物等。

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