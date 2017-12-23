王毅见巴以双方代表 提耶路撒冷地位问题四点主张

中国外交部长王毅22日在北京会见来华出席第三次巴以和平人士研讨会的巴以双方代表，强调处理耶路撒冷地位问题应尊重多元历史、坚持公平公道、落实国际共识、实现和平共存。

据澎湃新闻报道，王毅说，当前耶路撒冷地位问题引发各方瞩目，中方的主张是：

一、尊重多元历史。耶路撒冷作为三大宗教圣地，涉及到复杂的历史宗教和民族因素，其地位和归属，应尊重不同宗教和民族的情感，力避简单化处理。

二、坚持公平公道。巴以问题是衡量人类良知的尺子，多一分、少一寸，世界人民都看在眼里。只有公平公道，兼顾各方利益，才能达成各方都接受的方案。

三、落实国际共识。耶路撒冷地位问题应由有关各方通过最终地位谈判解决。这是国际社会根据联合国有关决议和“奥斯陆协议”等政治法律文件形成的共识。形势越复杂，越要坚持这些共识。

四、实现和平共存。耶城是不同民族和宗教的共同家园，各方和睦相处是唯一的现实选择。巴以双方需要尊重彼此的生存权利，尤其是避免采取导致局势进一步恶化的行动，恢复和维护好耶城的和平稳定。

王毅表示，面对中东局势出现的新变化，这次巴以和平人士研讨会的召开十分及时，十分重要。两天来双方围绕推动解决巴以问题进行了深入探讨，达成一系列共识，尤其是确认“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行路径，体现了双方对和平的向往和坚持，也为重启巴以和谈提供了建设性思路，中方表示欢迎和支持。

22日，王毅会见了巴勒斯坦总统代表马吉达拉尼和沙阿斯。王毅说，联合国大会昨天以压倒多数通过决议，认定任何改变耶路撒冷地位的决定和行动无效。这充分反映了国际社会坚持联合国决议、坚持国际共识的鲜明态度，也发出了希望中东和平进程尽快取得进展的强烈呼声。

王毅表示，巴勒斯坦问题是中东的根源性问题，这个问题不解决，中东和平无从谈起。今年是联大通过巴以分治决议70周年，巴勒斯坦的建国夙愿仍未实现，国际社会应深刻反思并采取行动。

王毅强调，中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。

王毅针对当前形势变化向巴方提出四点期望：一是加快推进内部和解，形成团结统一力量；二是继续高举和谈旗帜，坚持通过对话解决争端；三是尽可能发挥联合国作用，使促和努力更具正当性与合法性；四是不断汇聚和平的力量，扩大和平的声音。

王毅说，习近平主席今年7月在与阿巴斯总统会谈时，提出了中方解决巴以问题的“四点主张”，中方将以此为指导，继续为早日解决巴勒斯坦问题，实现中东和平贡献力量。

马吉达拉尼和沙阿斯表示，巴方坚持通过政治对话解决巴以问题，希望创新国际促和方式，形成更有效调解机制，激活中东和平进程，为此注入新的动力。巴方感谢中方长期以来坚定支持巴勒斯坦人民正义事业，高度评价习近平主席就解决巴以问题提出的“四点主张”，相信这将成为今后国际促和努力的基础。巴方期待中方在中东事务中发挥更大作用。

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