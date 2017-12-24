华西村掌门人回应负债389亿元：网传文章断章取义

近日，一篇名为《中国最富村负债389亿 天下第一村华西村到底经历了什么?》的文章在网络上发酵，该文称，昔日的天下第一村，走到了转型的岔路口。对于网传文章，华西村党委书记、主任、华西集团董事长吴协恩在接受新京报记者专访时表示，网传文章断章取义，今年华西集团钢铁、化纤板块业务盈利大幅度增长，服务业整体平稳，集团经营情况好于往年，纳税稳中有升，整体发展态势良好。

据新京报报道，根据华西集团提供的财务数据，截至今年前三季度，华西村实现盈利1.62亿元，负债总额为387.42亿元，去年同期为360.44亿元，同比增长6.96%;华西集团资产总额为558.26亿元，资产负债率69.4%;华西集团实现营业收入202.13亿元，比去年同期增加超20亿元。

“今年以来，钢铁、化纤行业行情火爆，是近年来表现最好的一年，你说在这种情况下，华西集团会经营不好?”吴协恩表示，负债有所提升，主要是因为布局了许多新业务。“适度的负债率，对企业经营也有好处，可以提高资源配置效率。”吴协恩表示。

据吴协恩介绍，目前投资的效果正在显现，部分投资收益已达数倍。此外，新布局的金融、电竞等业务也在推进，利润将逐步释放。

“我经常跟村民说，有质疑，说明外界一直在关注华西村，有关注也是好事，对于这些传言，我们也不必过多理会，踏踏实实把自己的事情做好。” 吴协恩表示，每隔一段时间，网上就会出现一些传言，这都是不了解华西村所致。

吴协恩表示，网上有些声音认为，华西村比较封闭，但实际上华西人心态非常开放。“欢迎有质疑的朋友，到华西实地走走看看，眼见为实嘛。”吴协恩表示。

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