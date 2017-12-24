中国方便面销量下跌背后：外卖冲击与生活质量提高

长久以来，容易做价格又便宜的方便面（又称即食面或泡面）都是中国的最佳即食食品。不管是给学生当零食、在火车上当简餐，还是作为加班人士的充饥之选，2013年方便面在中国内地和香港卖出了462亿包。

但是，至2016年，根据世界方便面协会（World Instant Noodle Association）的数据，中国方便面销量已经降到了385亿包。

据澎湃新闻网转述英国广播公司（BBC）的报道，考虑到过去几年，其他区域市场方便面销量基本维持稳定（印度2015年因为美极即食面被下架而导致销量大降除外），中国方便面销量的下降是一个不寻常的现象。英国广播公司近日总结了几种说法，试图解释这一现象。这说明方便面或许能够从很多方面反映中国的变化。

据报道，销量下跌的一个因素，很可能是中国消费者在饮食上的期望已经有所提升。

中国国际贸易促进委员会的赵平对《中国日报》说，“现在的消费者更关心生活质量，不仅仅是填饱肚子”，“方便面销售的下降显示了中国消费模式的升级”。

事实上，方便面的做法是比较简单直接的：加沸水，一包酱，还有几小包脱水蔬菜和肉末。虽然这也能吃，但现在或许已经不能满足中国消费者的需求了。

另外，方便面的一大消费群体是外来民工。2014年以前，中国到城市里打工的民工人数一直在上升。农民工离开了家乡，常常居住在煮食条件有限的狭小空间里，并且希望多省点钱寄回老家。

不过，这个潮流已经连续两年倒退，并且可以预期在2017年数据出来时情况仍然会是一样。去年，在城市里居住的外来民工人数比2015年减少了170万。农民工群体对方便面的消费量下降，或许是方便面销量变化一个值得商榷的原因。

除此之外，出行方式的改变也是导致方便面销量下跌的原因之一。

20年前在中国旅行，车程有时候会长达三天甚至更久，在火车上用一碗接一碗的方便面填肚子是常见景象。现在，中国的火车和火车站已经改良了。车速现在更快，食物的选择也比以前国际化得多，这意味着方便面在火车上的销量会下跌。

如今，中国中产人士乘坐飞机的比例上升了，他们在假期里往往不再坐火车。根据中国民航局的数据，2016年国内和国际航班飞行次数总共达到近5亿次。因而，“乘火车再备几包方便面”的做法，难免受到冲击。

与此同时，上网率的不断增高，尤其智能手机的广泛应用，也可以解释方便面销量下降的现象。

那些将食物递送到中国人的家、办公室或者任何所在之处的应用软件，是当下中国实实在在的朝阳产业。毫无疑问，当中的餐单比一碗方便面要贵得多，但是价格仍然是较为低廉的，而且很可能比方便面更好吃。

但是，在全球范围内，中国仍然明显高踞方便面市场销量之首。2016年，在中国卖出的方便面数量是位居第二位的印尼的近三倍。

事实上，中国的方便面销售总量大致相当于印尼、日本、越南、印度、美国、韩国以及菲律宾加起来的总和。这意味着，全球方便面制造商仍然不太会将视线从中国市场移开。

比如，日本方便面企业日清食品集团（Nissin Foods）就正计划在香港上市。该公司希望由此募集大约1.45亿美元的资金。日本公司在香港上市很少见，不过日清集团很积极地提及自己在中国的前景，目前它在中国已经是稳坐同类品牌第五把交椅。

“有些消费者已经不再消费方便面，但是大多数人都想提升（他们所消费食物的）品质。”日清集团的行政总裁安藤清隆在上周接受访问时说。“我们能够提供高品质的产品，所以我们更有可能发展我们的业务。”

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