首11月访港客升3% 张建宗吁把握机遇 推“一程多站”惠及大湾区

香港政务司长张建宗发表网志，指粤港澳大湾区发展配合陆续落成的港珠澳大桥、高铁香港段及莲塘香园围口岸，可为香港及整个地区旅游业发展带来新动力，而香港可担任“一程多站示范核心区”，惠及整个区域。

据香港明报的消息，网志题为《培训旅游人才 开拓发展领域》，张建宗提到，初步数据显示，今年首11个月整体访港旅客人次达5288万，比去年同期上升约三%，当中内地及非内地旅客人次均录得增长，来自北亚市场，包括日本及韩国的旅客数字，更有十分可观升幅，形容“旅游业回稳”。

不过张表示，旅游业容易受外围因素影响，同时面对激烈竞争，要维持香港在旅游业界的领导地位，须掌握机遇拓展新领域，认为粤港澳大湾区发展配合港珠澳大桥、高铁香港段及莲塘香园围口岸，可为香港及整个地区旅游业发展带来新动力。

他举例，香港在大湾区发展规划中，可担任“一程多站示范核心区”和“国际城市旅游枢纽”角色，与邻近区域合作，推广“一程多站”行程，透过结合香港和各地旅游资源，达致互补优势；香港亦要利用海陆空和铁路跨境连系，成为“一程多站”中心点，带动更多旅客到访，让整个区域受惠。

张强调，国家未来发展会带来庞大机遇，香港要牢牢掌握及充分发挥，巩固香港作为“別具特色和令人向往”的世界级首选旅游地。

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