台新党王炳忠：被隔离讯问时 从政心志确曾动摇

台湾新党发言人兼青年军成员王炳忠昨深夜写了一篇《王炳忠的真情告白》，记述19日当天被带走搜索及讯问的过程，他说，他后来才知道，他被带去讯问的“青溪”，就是昔日国民党白色恐怖的“警总”用地，解严后残存下来的“调查局国安站”。

据台湾联合新闻网的报道，王炳忠说，19日清晨，天还矇矇亮，为了上午要录大陆央视连线节目，几小时前才刚读完资料，睡意仍浓。忽然的一声声巨响，夹杂著电铃及敲门声，他心中顿时湧上一阵恐慌与疑惧，先是隔着两道门问门外到底是谁，但对方却不回应，直到打开里面这道门，铁门外已是调查局国安站伙同员警的大队人马，强势要他开门。在那瞬间的当下，年少时读过的小说瞬间闪过，陈映真笔下的《山路》，白色恐怖的历史烟云，就在他眼前重现。

他说，当场做出的决断，更“感谢”无意间听过民进党议员徐佳青教给民众的自我保护，他及时拿出手机开启直播，才引来律师与记者赶赴现场。他又急着联络爸爸，一接上电话，他竟已经正被搜索。后来才知道，调查员甚至要胁他爸，要爸爸劝说他停止直播，否则就要以妨害公务、妨害秘密办他。没多久，他们就找来锁匠强行开门，立即先抢下他的手机，翻箱倒柜地搜索起来，阻挡已经到场的律师入内，更把媒体赶到楼下，不让媒体拍摄二楼门外的现场。

王炳忠说，直到最后，他以证人身分被“强押”下楼，准备送往调查局青溪园区。大批的记者人群中，被挡在楼下的新党秘书长祖先生才拚命上前在他耳边说：明正、汉廷、斯俊也都“被抓”了。

报道称，他说，那一刻他才知道，原来这是“1219绿色恐怖事件”。他不顾调查员要他闭嘴、不要“闹事”的警告，只想着此去“青溪”，便难保何时出来。他拉开嗓门，对几十架媒体的摄影机高喊：“白色恐怖重现！解严三十年，警总在台湾复辟了。”调查员见状，更伙同员警加快脚步将他押上车，一进入外界听不到声音的“黑箱”，便立即再次警告他“別再闹事”。

王炳忠说，但说也奇怪，车子怎么发就发不动，媒体遂又将车子团团围起来，盯着车子的一举一动。十分钟过去，他们只好调来另一辆车，把他又带下车，他便立刻再向媒体高喊：“他们有人警告我，要我別说话，別闹事。”直到最后被员警“锁喉”、压着头塞入另一辆车前的最后一刻，他仍在不断高喊：“他们勒我的脖子！”这一幕，被两岸各大媒体都拍了下来。

后来他才知道，王炳忠表示，他被送去以“证人”身分讯问的神秘地点，所谓的“青溪”，就是昔日国民党白色恐怖的“警总”用地，解严后残存下来的“调查局国安站”。

王炳忠感谢所有关心他的朋友，他勇敢的家人，还有冥冥中自有的天理正义。19日深夜11点，历经18小时疲劳讯问，他与他的父亲，以及明正、汉廷、斯俊都被以证人身分请回。也直到此时，他才知道此案整天下来，竟有十余人都被以“证人”身分如此抓来问讯。在新党支持者及青年军的护送下，他驱车返回党部，当晚直到凌晨4点才睡下，不敢回家，只敢和所有一起战斗的同志们睡在党部。

王炳忠说他愿诚实地向大家坦白，坦白他的真情告白。在他与外界隔离的18个小时，他确实曾经想过，如果他不是走从政这条路，不是选择留在台湾战斗，这一切是不是不会发生？多少朋友建议他：“你好好一个台大外文系、政大外交所毕业的硕士，理台湾政治干嘛？台湾已经烂到根了，到大陆或海外更大的舞台来吧。”但他总是认为，只有留在台湾战斗，才能真正唤醒更多台湾人加入中华民族复兴的行列，打开台湾内斗内耗的困局，打倒美日汉奸政权。

王炳忠说，直到经历这18个小时，说实话，他心中对此有了动摇。但看到党员斯俊的泪水，看到已有一段时间没来中华复兴社活动的年轻学生，还有许多搖着新党党旗的长辈、网友等，自动自发地到调查局“青溪”园区那肃杀的大门前，以及傍晚他又被移送接受复讯的台北地检署外，在那里为我们吶喊示威，高声抗议“绿色恐怖”。想起他们的身影，他们的声音，他觉得他不能那样自私，他必须继续在他的战场，继续勇敢地奋斗下去。

王炳忠表示，前日郁主席返回台湾，我们大家终于在新党团聚。郁告诉他，幸亏他当时机警，即时打开了直播，否则今天我们新党四人，还不一定能出得来。“1219绿色恐怖”，其实只是一个开始，但相信这已是最后的斗争，就让我们团结起来到永远，“和统保台”、“振兴中华”的理想，就一定能实现！

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