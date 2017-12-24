台北市警局：劳工团体游行陈抗活动中 发生多处脱序违法

针对昨天（23日）劳工团体反对劳基法修法，上街游行抗议，台北市警局今天一早发布新闻，指劳团在游行陈抗活动中，发生多处脱序违法，北市警局除强烈谴责外，将依相关事证，查明涉案对象身分，依涉案情节，依法从严究办。

据台湾中时电子报的消息，北市警局表示，劳团以“反对劳基恶法修法、保障劳工权益”为由，向该局中正第一分局申准于2017年12月23日9时至18时，假北平东路、林森北、南路、青岛东、西路、忠孝西路、重庆南路、济南路等路段举办集会游行活动，市警局为确保游行沿线政府机关之安全及交通秩序，特別规划勤务防处。

北市警局指出，游行队伍不依原申准路线行经集会游行禁制区，警方分別于14时50分及15时10分许，依法对集会游行申请人韩某举牌警告。15时25分许，游行队伍经过中山南路、忠孝西路口，借故不离开，推挤警方，并号召已通过路口群众回头声援，集结于路口，瘫痪交通，甚至企图冲撞行政院，警方除引导车辆改道，并调派警力阻挡，依法对韩某举牌命令解散、对韩某、陈某、陈某、陈某、黄某、蒋某、毛某等人举牌制止。

北市警局指出，18时许，主办单位宣布陈抗活动结束，各劳工团体陆续离开，但部分群众仍坚持占据中山南路、忠孝西路口，瘫痪交通，至20时40分许，警方劝导离开，群众突袭沿忠孝西路南侧往西移动，绕行中华路、忠孝西路等各重要道路，并一度占据中华路宝庆路口、忠孝西路西宁南路口、忠孝桥及中华路市民大道口，造成交通受阻，甚至阻挡公车、小客车等，且不时与用路人发生口角及肢体冲突，明显侵害其他用路人权益，警方均依法对李姓、陈姓、李姓民众举牌警告及命令解散、对李某、陈某举牌制止。

北市警局强调，针对上述违法脱序行为，北市警局表达强烈谴责，并将检视相关事证，查明涉案对象身分，依涉案情节，依法从严究办，绝不宽贷。

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