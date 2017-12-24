北京部署当前工作：把群众安危冷暖摆在更突出位置

中国共产党北京市第十二届委员会第四次全体会议12月22日、23日召开。全会回顾及总结今年工作，并研究部署明年任务。市委常委会主持会议。市委书记蔡奇讲话。

据新京报的消息，全会指出，今年是北京市极不平凡的一年。市委常委会团结带领全市广大党员干部群众，全力以赴做好迎接、服务、学习宣传贯彻党的十九大各项工作，圆满完成“一带一路”国际合作高峰论坛服务保障任务，筹备召开市第十二次党代会、顺利完成市委换届，精心编制完成新一版城市总体规划，积极推动京津冀协同发展，全力筹办2022年北京冬奥会，统筹推动改革发展稳定各项工作，深入推进全面从严治党。

全会强调，临近年终岁尾，各级领导干部要把群众的安危冷暖摆在更加突出的位置，用心用情用力做好关心群众生活工作。严厉打击恶意欠薪行为，确保辛苦一年的农民工们拿到钱回家。要确保两节期间安全稳定，让市民度过欢乐、祥和的节日。严明换届纪律，把下个月的市“两会”开成团结鼓劲奋进的大会。

全会审议了市委常委会工作报告、市委常委会抓党建工作报告，讨论了全市经济社会发展工作报告，审议通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第四次全体会议决议》。

全会强调，明年要重点抓好九方面工作：

1. 坚决打赢“三大攻坚战”

一是坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。防范风险方面，重点是防控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。精准脱贫方面，坚决落实好中央部署的扶贫帮扶任务，同时确保本市7.26万户低收入农户如期实现增收目标。污染防治方面，采取更有力措施，使主要污染物排放总量持续减少，首都生态环境质量进一步改善，增强人民群众的蓝天幸福感。

2. 全面落实城市总体规划

二是全面落实城市总体规划。紧紧围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，深化细化“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间布局，扎实推进行政办公区建设，认真落实“双控”“三线”要求，坚决守住城市发展的“天花板”和“红线”，坚决维护规划的严肃性权威性，组织好城市体检工作。

3. 持续推进疏解整治促提升

三是持续推进疏解整治促提升专项行动。疏解整治促提升是一项长期任务，既要坚定不移、坚韧不拔，又要稳扎稳打、步步为营、有序推进。疏解整治的目的是为了提升首都功能、提升人居环境、提升城市发展品质，不断增强群众获得感。要注重空间腾退与优化提升的衔接，做好腾笼换鸟的文章。疏解整治促提升要和提高城市精细化管理水平紧密结合。完善街巷长制，发挥小巷管家作用，努力让城市每一个角落都整洁干净有序。继续深化城市管理体制改革，做到“街乡吹哨、部门报到”。

4. 切实推动京津冀协同发展

四是切实推动京津冀协同发展。首都的发展要在京津冀协同发展这个大棋局下来考量，善于算大账。集中力量支持雄安新区建设。交通、生态、产业三个重点领域要推进一批标志性项目建设。

5. 推动首都经济实现高质量发展

五是推动首都经济实现高质量发展。强化首都发展理念，以“四个中心”功能建设、做好“四个服务”带动经济发展，大力构建“高精尖”经济结构，构建与首都城市战略定位相适应的现代化经济体系，推进城乡统筹发展和区域均衡发展。

6. 着力深化改革开放

六是着力深化改革开放。扎实推进经济体制改革，扩大服务业对外开放，进一步改革优化营商环境。研究推进机构和行政体制改革，推进“放管服”改革。大力推进以科技创新为核心的全面创新，积极推进医药卫生、教育、养老、就业和社会保障等领域改革，加强法治建设领域改革，深入开展改革督察。

7. 努力提高保障和改善民生水平

七是努力提高保障和改善民生水平。积极应对学龄人口变化，发展普惠性幼儿园，强化办园者主体责任，落实政府部门监管责任，让孩子安全、家长放心。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善租购并举的住房体系。全面推进五项基本医疗卫生制度建设，不断完善养老服务体系，加强精细化就业服务和管理，增加城市便民服务设施。

8. 全力维护首都安全稳定

八是全力维护首都安全稳定。把维护政治安全放在首位，强化各类意识形态阵地特别是互联网管理。夯实反恐防恐工作基础。持续推进社会矛盾预防化解。深化社会治理创新，依法精准打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产责任制，坚决消除各类安全隐患，坚决维护人民群众生命财产安全。

9. 高水平筹办北京冬奥会冬残奥会

九是高水平筹办北京冬奥会冬残奥会。坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，扎实推进场馆和基础设施建设，努力建成精品工程。高水平做好竞赛组织、场馆运行、赛会服务等筹备工作。落实科技冬奥行动计划。

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