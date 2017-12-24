河南男子跨省寻失散30年母亲 民警用大数据1小时助其圆梦

12月20日上午，一名谢姓男子来到中国南京江北新区公安分局巡特警支队十村警务站求助，希望寻找自己失散30多年的母亲。在核实了谢先生的身份后，民警根据他提供的有限的线索，利用大数据筛查，并多方排查比对229条数据，仅花费1个小时就帮谢先生找到了失散30多年的母亲，并助他们在派出所相见团圆。

据中新网的消息，谢先生告诉民警，他今年54岁，专程从河南来南京寻找亲生母亲，但他已和母亲30多年没见过了。谢先生说，30多年前他来过大厂，现在已完全不认识，也记不清母亲的住址，想请民警帮忙。据介绍，30多年前，父母因感情不和离异，他和妹妹跟随父亲回河南邓州老家生活，因思念母亲，他30多年前曾来大厂看过母亲，之后就与母亲失去联系。时至今日，谢先生有了孙子后，他思念母亲的情感越来越浓烈，决定再次来大厂寻母。他还跟在广州的妹妹约定，自己找到母亲后，妹妹也会赶来看望母亲。

由于谢先生只记得母亲杨女士的姓名和大致的年纪、大致的模样，无奈大厂变化太大，自己根本无从找起。

民警在核实了谢先生的身份后，通过他提供的母亲姓名和年龄等模糊线索，利用大数据在平台上搜索，并对229条数据逐一排查、筛选、核实以及同音比对查询、查找。民警根据相似度联系了几个相似的杨女士，但都与谢先生要找的母亲不符。最后，民警经过一个小时的努力，通过照片的比对后确认其中一位杨女士就是谢先生的母亲。而民警给杨女士打通电话后，确认无误。谢先生急忙接过电话和母亲聊了起来，电话两头母子都是泣不成声。

随后，在警务站民警的帮助下，谢先生终于见到了失散30多年的母亲。母子俩难掩内心的激动，紧紧地相拥在一起，眼里泛着泪花，嘴里说不出一句话。见到这个情景，民警也十分感动，为谢先生和母亲团聚感到高兴。谢先生母子对民警的热心帮助十分感谢，而母亲则将儿子接回了家。

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