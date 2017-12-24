警方强制驱离抗议民众惹议 柯文哲：不能瘫痪交通

台湾多个劳团昨发起“1223反对劳基法修恶大游行”，傍晚6点虽宣布解散，仍有数百名抗议民众不愿离去，在台北车站一带打游击，导致交通大乱。台北市警局晚间9点开始强制驱离，过程中引发外界质疑执法粗暴。台北市长柯文哲今受访说，他昨晚下令要市警局要处理，“陈抗是民众的权利，但不能瘫痪交通。”

据台湾中时电子报的消息，昨晚间有约300名民众抗议后不愿离去，占据台行政院前马路，造成交通阻塞，柯文哲昨晚行程结束后，返家途中还在台北车站下车视察，传出脸色凝重。

他今表示，陈抗是民众权利，但仍要依法行政，很不客气地说，抗议者有能力把群众带出来，就要有能力把群众带回去，不能一解散就在台北市街头游窜。不只阻碍交通，还阻碍干线交通，这实在不行。

外界好奇，昨晚警方驱离时，中央是否介入指挥？柯说，过去常有中央、地方权责不分的问题，趁这机会大家可坐下来谈谈，以后遇到陈抗要怎么分摊责任。今天晚间6点他会在市警局开检讨会议，内部先初步检讨一次。

不过，昨在现场提供法律咨询的律师，也被警方带走，引发民众质疑“太超过”，宛如威权国家。柯说，各方都会有意见，对台北市长来讲，要确保陈抗是和平的，所以要重申，陈抗是民众的权利，但不可以瘫痪干线交通。

传出警方执法粗暴，连女性抗议民众的上衣都扯掉。对此，柯回应“有吗？我不晓得。”他认为过程中一定会有各种声音和抱怨，就把正反意见拿出来检讨，问题摊开来讨论，让它法制化、制度化、合理化，这才是市府的目标。



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